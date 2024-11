Tarantinitime.it - 100 anni dalla morte del M. Giacomo PUCCINI Mostra personale dell’artista Nuccia Pulpo

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoInaugura Venerdì 29 novembre 2024 (ore 18) presso lo SpazioArte Il Soppalco di Taranto, ladal titoloANA, omaggio anel centenario della sua.Sei grandi tele, accompagnate dai bozzetti su carta preparatori, che raccontano le sei grandi opere liriche del maestro toscano. Manon Lescaut, la Bohème, Tosca, Madama Butterfly, la Fanciulla del West e Turandot, opera incompiuta e ultimata in prima rappresentazione solo nel 1926 da Franco Alfano e diretta per la prima volta da Arturo Toscanini.Le operefurono realizzate nel 2000 in occasione di un altro centenarioano: ovvero quello di Tosca. L’esposizione fu allestita presso la Biblioteca Acclavio, curataComunità della cultura di Taranto, con la presenza del tenore Gianluca Terranova e la pianista tarantina Patrizia Garganese, che per l’occasione realizzarono un medley con le romanze più importanti.