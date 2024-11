Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2024 ore 20:30

DEL 26 NOVEMBREORE 20.20 ERICA TERENZIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI PER L’ INCIDENTE SULLA PONTINA: CODE ALTEZZA POMEZIA VERSO APRILIA.FILE SULLA COLOMBO IN DIREZIONE OSTIA TRA VITINIA E MALAFEDE.IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA-FIUMICINO E VIA TUSCOLANA. CONFERMATO LO SCIOPERO GENERALE DI VENERDì 29 NOVEMBRECOINVOLTI SOPRATTUTTO I TRASPORTI. PER 24 ORE SI FERMERANNO BUS, AEREI, TAXI, AUTOSTRADE E TRAGHETTI, MENTRE I TRENI FUNZIONERANNO REGOLARMENTEAL’AGITAZIONE INTERESSERÀ LA RETE COTRAL E LE FERROVIE EX-CONCESSE METRE E-CIVITA CASTELLANA-VITERBO, LA RETE ATAC E LE LINEE PERIFERICHEIL SERVIZIO SARÀ COMUNQUE REGOLARE DA INIZIO DEL TURNO DIURNO FINO ALLE 8:30 E POI DALLE 17:00 ALLE 20:00.