Ultime Notizie Roma del 26-11-2024 ore 09 | 10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio appuntamento con leprincipali dall'Italia dal mondo blitz di Unicredit offerta pubblica di scambio volontario da 10 miliardi su banco BPM per far nascere la terza Banca europea per sterilizzazione di mercato l'offerta che mette a rischio il matrimonio con MPS indipendente da investimento su commerzbank l'Europa ha bisogno di banche più forti di cestello orsell zero del governo mostra non concordata di ministro dell'economia Giorgetti che evoca il Golden Power parlando di cover Dunk uscita von clausewitz in modo più sicuro per perdere la guerra impegnati su due fronti duro leader della Lega Salvini Non vorrei che qualcuno voglia fermare il matrimonio BPM MPS banque Italia che fa vigila in borsa crollano i titoli di Unicredit e commerce Bank Beppe Grillo ha chiesto formalmente la ripetizione del voto Costituente del MoVimento 5 Stelle che ha cancellato la figura del garante la norma sul tetto dei due mandati impugnerà tutto il simbolo è su aveva annunciato l'ex ministro Toninelli la replica di Conte nel tentativo di sabotaggio tensione anche nella maggioranza torna in sé Consiglio dei Ministri decreto fisco dopo che Forza Italia e lega chiedono ancora rispettivamente di allargare il taglio dell'irpef camera i topi di Forza Italia anche al Decreto cybersicurezza mentre nuovo testo sulla giustizia slitta la prossima riunione del cvm su richiesta del ministero gli anni e per il decreto sui flussi dei miei istitutiva chiesto la fiducia alla camera non abbiamo fatto abbastanza per proteggere le donne il richiamo del Presidente della Repubblica Mattarella nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne il governo prepara un testo unico delle norme ma tiene banco la nuova polemica con la premier meloni e leader della Lega Salvini che tornano ad affermare che l'aumento di maltrattamenti abusi corrispondere a Cresci l'immigrazione scontro con le opposizioni nel report della criminalpol l'aumento dei casi di stalking violenza sessuale un fenomeno definito ormai strutturale in Europa una donna su tre ha subito violenza Alessandro impagnatiello condannato all'ergastolo per aver ucciso a coltellate la fidanzata Giulia Tramontano 29 anni incinta di 7 mesi il 27 maggio 2023 a Senago provincia di Milano lo ha deciso la corte di Assise dopo il processo di primo grado per omicidio volontario pluriaggravato interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere la madre di è scoppiata in lacrime non esiste vendetta abbiamo perso una figlia un nipote la nostra vita non eri avremmo mai abbiamo perso tutto ha detto intanto al processo in Corte d'Assise a Venezia per l'omicidio di Giulia Cecchetti il PM ha chiesto l'ergastolo per Filippo Turetta ha mentito più volte difficile pensare Non si apre meritato regole Libano un pazzo secondo i media italiani di presidenti americani Bari francese Macron annunceranno il cessate il fuoco tra Israele ed hezbollah il gabinetto Netanyahu si riunirà per votare sull'intesa il governo del Libano è stato informato di una tregua entro poche ore ma gli Stati Uniti parlano di accordo vicino ma non finalizzato in Israele intanto laburisti incontro dei collaboratori del primo ministro secondo hard avrebbero preso soldi dai sostenitori di amarti in Qatar per promuovere l'immagine dei paesi in occasione dei mondiali di calcio del 2022 il ministro degli Esteri italiani Apri 17 esteri di Fiuggi Anagni dove si cercherà una linea sui mandati d'arresto della CP Per Netanyahu e Galliano non avvitare per traffico ora direzione alla Casa Bianca il Tycoon vede risolti anche tutti Quasi quasi giudiziari il procuratore Smiths ha Infatti chiesto ai rispettivi giudici di archiviare i processi Federal i pendenti per l'assalto al capitolo del 6 gennaio 2021 e per le carte segrete conservate a mar-a-lago conoscendo che la politica del dipartimento di Giustizia proibisce di perseguire un presidente in carica dato che non ci sarebbe il tempo però dibattimento prima di dirti di evento in 20 gennaio una grande vittoria esulta il preside che anche annunciato darti del 10% per la Cina e del 25% per Messico e Canada nell'ambito della lotta alla droga e dell'immigrazione