Smagliature in gravidanza | come prevenirle e curarle

Qualche anno fa, in un episodio di Keeping up with the Kardashians, Kim K ha definito lein“la sua più grande paura”. Un’affermazione un po’ estrema, ma forse non così tanto per qualcuna ossessionata dalla bellezza e dalla perfezione. Eppure le, che possono spuntare sì durante la, ma anche ogni qualvolta ci siano repentini e importanti variazioni di peso (aumento o perdita), sbalzi ormonali o allenamento pro massa, sono un’eventualità da mettere in conto. Oggi fanno notizia Gisele Bündchen, Jennifer Lawrence e Megan Fox, che aspettano rispettivamente il terzo, il secondo e il quarto figlio. Ma qual è il loro segreto di bellezza per non far comparire lein?Cosa sono lee perché compaiono?Le(o striae distensae) sono cicatrici cutanee che si sviluppano quando la pelle si estende rapidamente, superando la capacità delle sue fibre elastiche di adattarsi.