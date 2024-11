Oasport.it - Sci alpino, la World Cup Starting List di slalom. Il piatto piange per l’Italia

Al termine dellodi Gurgl, in Austria, seconda prova stagionale della specialità nella Coppa del Mondo di sci, sono state aggiornate leCup, e purtroppo pernon ci sono buone notizie, dato che tra uomini e donne non ci sono azzurri nei primi due gruppi di merito.Partiranno dunque al di fuori dei primi 15, tra gli uomini, Alex Vinatzer, ora 19°, sia Tommaso Sala, 20° e scavalcato dal connazionale: i due azzurri potrebbero recuperare al massimo un paio di posizioni per qualche assenza, ma resterebbero sempre fuori dai 15. Abbondantemente fuori dai 30 gli altri due italiani presenti nellaCupdella specialità: Tobias Kastlunger è 37°, mentre Stefano Gross è 43°.Va ancora peggio nel comparto femminile: l’unica italiana nelle prime trenta posizioni è Martina Peterlini, 22ma, che potrebbe rientrare tra le prime 20 della prossima startconsiderando anche gli infortuni tra le atlete che la precedono.