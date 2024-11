Lanazione.it - Sansepolcro, inseguito dai Carabinieri in centro e arrestato per possesso di cocaina

Arezzo, 26 novembre 2024 – L’Arma biturgese prosegue senza sosta i controlli e le indagini per contrastare lo spaccio di stupefacenti nell’Alta Valtiberina, riuscendo ad ottenere un nuovo risultato nel contrasto a tale illecita attività, in quella vallata. Questa volta ad essere tratto in arresto dai militari di via del Prucino è stato un 23nne di origini albanesi che con tutta probabilità era andato a rifornirsi in provincia prima di essere intercettato dai. Salgono quindi a 4 le persone arrestate daidinegli ultimi 20 giorni per reati concernenti le sostanze stupefacenti. Questa volta tutto ha avuto inizio all’autostazione di, nei pressi di Porta Fiorentina, dove gli autobus in servizio di trasporto pubblico fanno capolinea. A qualche metro dalstorico, su un autobus proveniente da Arezzo, idella Radiomobile del borgo hanno visto scendere un giovane già ben noto alle Forze dell’Ordine.