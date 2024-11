Panorama.it - La tregua sulla manovra dura poco. Scontro tra Lega e Fi sul canone Rai

Domenica scorsa la premier Giorgia Meloni ha riunito la maggioranza per decidere una linea comuneda approvare entro la fine dell’anno. La quadra appare chiara: portare avanti poche modifiche e solo a condizione che ci sia il via libera del ministero dell’Economia e delle Finanze per quanto riguarda le coperture. Detto in parole povere, viene dato un colpo di spugna alle proposte non condivise da tutte le forze di governo. Insomma, occhi puntati su un numero molto ristretto di modifiche.Fatta questa premessa, va ricordato che in Parlamento sono stati presentati 220 emendamenti e Giorgia Meloni ha affidato a Giancarlo Giorgetti il compito di stabilire su quali punti sia possibile intervenire e su quali no. Le risorse disponibili per i correttivi, all’incirca due miliardi di euro, dovranno infatti coprire sia le modifiche parlamentari che le proposte delle opposizioni.