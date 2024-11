Ilfattoquotidiano.it - La Talpa è Lucilla Agosti, ma vince Alessandro Egger: che cosa è successo durante l’ultima puntata del reality condotto da Diletta Leotta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La2024. L’attore superae Andrea Preti nella finalissima e conquista quindi il montepremi da 38 mila euro.lafinale dell’edizione condotta da, che ha visto anticipare la chiusura di diverse settimane rispetto a quanto previsto inizialmente, è stato anche svelato il nome della. La concorrente era già stata individuata sui social come possibile doppio giochista, grazie agli indizi che erano stati forniti dal programma, come, ad esempio, la parola ‘L’Amate’, un riferimento al nome e al cognome della donna.Diversi i sabotaggi di cui si è resa protagonista, dalla canzone Dominique che ha fatto spaventare i compagni alla prima Grande Prova,la quale ha finto di non conoscere il posto in cui trovare la moneta da 10 mila euro: è stata lei, infatti, a manomettere la bici elettrica diuna missione, ha finto di spingere il carrouna prova e ha destabilizzato il gruppo con una telecamera nascosta con cui ha ripreso Orian e