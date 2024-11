Gaeta.it - Incendio a Tor Cervara: le autorità richiedono interventi urgenti per il controllo dell’inquinamento

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La recente ondata di incendi a Roma continua a preoccupare i residenti e lelocali, in particolare dopo il rogo che ha colpito Tor, nel IV Municipio, nella notte scorsa. Il vicepresidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale, Daniele Diaco, e il capogruppo del M5S in Municipio Roma IV, Stefano Rosati, hanno espresso grande preoccupazione riguardo alla gravità della situazione, sottolineando l’urgenza di misurazioniatmosferico nella zona. Questo incidente si aggiunge a un elenco crescente di eventi dannosi per l’ambiente che hanno contraddistinto l’area Tiburtina, evidenziando la necessità ditempestivi da parte dellecompetenti.Danni ambientali e richieste di monitoraggioLa situazione ambientale a Torè preoccupante, con il danno ecologico che sembra essere in aumento.