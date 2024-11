Universalmovies.it - I Re del Luna Park | dal 30 novembre su Sky Documentaries e Now

Leggi su Universalmovies.it

Chiunque da bambino è salito su una giostra, in particolare su una di quelle allestite neidurante le feste di paese e ne I Re del, la docu-serie in 4 episodi in onda su Skye in streaming su Now dal 30conosceremo il racconto di una delle più famose famiglie pugliesi di giostrai.I Re delè una docu-serie, prodotta da Ballandi, diretta da Marco Pellegrino, ideata e scritta da Marco Pellegrino, Giulio Beranek (anche interprete) e Daniela Mitta. Racconta la vita quotidiana, le passioni e le difficoltà dei Monti Condesnitt, una delle più famose famiglie pugliesi di giostrai, fra le ultime rimaste a difendere una tradizione che rischia di sparire.Realizzata nell’arco di 12 anni la docu-serie racconta le reali vicende dei personaggi che hanno ispirato il romanzo “Il figlio delle rane” (edizione Bompiani) scritto a quattro mani dagli stessi Marco Pellegrino e Giulio Beranek.