Dilei.it - Grande Fratello, denuncia per Yulia Bruschi: le accuse

Dopo un’edizione del, quella del 2023, che ha riscosso un certo successo, anche per la stagione attuale del reality show, la produzione ha scelto di far convivere, nella casa più spiata d’Italia, sia dei vip, che alcuni personaggi nip, non precedentemente noti, quindi, al pubblico televisivo.Tra i diversi concorrenti, che hanno varcato la Porta Rossa del2024, sconosciuti ai telespettatori, si trova anche, ex tentatrice e influencer di origine cubane. La gieffina sta vivendo la sua avventura nella casa, lasciandosi andare, anche, ai suoi sentimenti per il compagno d’avventura, Giglio, ma fuori dalle mura protette del loft, la concorrente sarebbe stata raggiunta da una, che sarebbe stata presentata dal suo ex fidanzato Simone Costa., la presuntaa suo caricoè una delle protagoniste del2024, visto che, fin dai suoi primi momenti nella casa più spiata d’Italia, la concorrente si è fatta notare per il suo carattere piuttosto forte.