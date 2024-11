Lapresse.it - Golden Power, cos’è lo strumento che vuole usare il governo

Il, invocato ieri dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ipotizzando un intervento nel dossier Unicredit-Banco Bpm, è unogovernativo che permette a uno Stato di intervenire direttamente o indirettamente nelle questioni che riguardano le imprese di rilevanza strategica per la salvaguardia degli interessi nazionali e per garantire la sicurezza.Quando è nato ilIntrodotto formalmente in Italia nel 2012 daldi Mario Monti, ha sostituito la precedente ‘share‘.Mentre quest’ultima dava allo Stato prerogative dirette in alcune aziende strategiche, ilpermette aldi intervenire su operazioni societarie in settori considerati sensibili. Negli ultimi anni ha acquisito centralità nelle politiche economiche e relazioni internazionali, con i governi successivi che hanno esteso gli ambiti d’azione includendo la difesa, la sicurezza nazionale, l’energia, i trasporti e le comunicazioni.