Unlimitednews.it - Galà dello Sport: Alberta Santuccio tra i premiati 2024

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Il suo sguardo e poi il suo urlo dopo aver assestato la stoccata vincente nella finale con la Francia, sono già uno degli emblemiitaliano vincente. La catanese, spadista azzurra, medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi di Parigi, colei che ha bloccato in un solo colpo il tifo del Grand Palais, tutto ovviamente dalla parte delle transalpine, racconterà nuovamente le sue emozioni nel corso delche andrà in scena al Grand Hotel Villa Itria di Viagrande, lunedì 9 dicembre, con inizio alle ore 20.00.è un altro diamante, uno dei più splendenti, che parteciperà alla serata in cui saranno celebrate le impreseive del. A livello giovanile è stata campionessa mondiale ed europea nonchè la portabandiera della prima edizione dei Giochi Olimpici Giovanili, quelli di Singapore 2010, dove conquistò un argento individuale ed un oro a squadre.