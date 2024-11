Oasport.it - Elisa Di Lazzaro: “Per un anno mi sono autogestita. Nel 2025 voglio vestire la maglia azzurra”

Diè stata l’ospite dell’ultima puntata di Sprint2u, trasmissione di approfondimento sull’atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e andata in onda sul canale Youtube di OA Sport. La 26enne triestina vanta una partecipazione nei 100 ostacoli ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 e quattro titoli nazionali assoluti tra outdoor e indoor (60hs), ma quest’ha fallito il pass a cinque cerchi per Parigi 2024.“Dopo Tokyo è iniziato un po’ il momento più difficile, in cui per motivi federali siamo rimasti senza il nostro allenatore Santiago Antunez, che per scelta è stato rispedito a Cuba, la sua nazione d’origine. Ci siamo ritrovati a dover cercare un altro luogo dove allenarci e un altro allenatore. Avevo deciso di andare in Spagna, vicino a Malaga, con Alessandro Vigo che mi ha seguito per un