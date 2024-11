Ilgiorno.it - Deborah Vanini scopre di avere un tumore durante la gravidanza e rinuncia alle cure per salvare la figlia: morta a 38 anni

Como, 26 novembre 2024 –diunmaperlache ha in grembo. É la storia di, una 38enne di Comopochi giorni fa lasciando Megan, la suaappena nata. Una storia che ha colpito anche il presidente lombardo Attilio Fontana, a cui oggi è stato chiesto un commento a margine del Forum Milano Life Science di Assolombarda. “Sono dimostrazioni di grande amore, di un amore tale per cui una persona mette a disposizione la propria vita per tutelare quella del bimbo che ha in grembo - ha detto il governatore -. Bisogna togliersi il cappello davanti a queste scelte e piangere una donna che ha dimostrato diun coraggio e un amore fuori dal comune”. La stessa posizione dall'assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso: “Mi inchino di fronte a questa donna eroica, al posto suo avrei fatto esattamente la stessa cosa”.