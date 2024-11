Dilei.it - Chiara Ferragni, una memoria difensiva per chiudere il caso Pandoro (e uova)

È passato quasi un anno dallo scandalo delgriffato e orasi trova alla resa dei conti. La data è quella del 26 novembre, giorno in cui si attende l’arrivo delle memorie difensive sul tavolo dei pm della Procura di Milano, e siamo finalmente a un punto di svolta. Il tentativo degli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana è quello di smontare l’accusa di truffa aggravata legata alle pratiche commerciali scorrette per il dolce di Natale Pink Christmas e per la vendita delledi Pasqua. Ma a che punto siamo arrivati?Le accuse controL’accusa di truffa aggravata si basa sulla presunta violazione dei diritti dei consumatori in relazione ai prodotti commercializzati dae dai suoi partner. In particolare, i contestatori sostengono che le promesse relative alla finalità benefica di una parte dei ricavi siano state disattese o comunicate in modo ambiguo, lasciando così spazio a un potenziale inganno ai danni degli acquirenti.