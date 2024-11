Cityrumors.it - Cecchettin, c’è una novità: i difensori di Turetta all’attacco

Leggi su Cityrumors.it

Prosegue il processo per l’omicidio di Giulia. L’accusa ha chiesto l’ergastolo per l’ex fidanzato. Attesa la replica dei legali del giovaneDopo la condanna all’ergastolo per Alessandro Impagnatiello, ora c’è grande attesa per la sentenza nei confronti di Filippo, in carcere ormai da più di un anno per l’omicidio di Giulia. Era l’11 novembre 2023 quando il corpo della giovane veniva trovato senza vita ed ora il processo di primo grado è realmente agli sgoccioli., c’è una: idi(Ansa) – cityrumors.itNella giornata di ieri, lunedì 25 novembre, l’accusa ha chiesto l’ergastolo per Filippo. Il pm ha parlato di “premeditazione certa da parte del giovane. Nell’interrogatorio dello scorso primo dicembre e nell’esame dell’imputato in aula del 25 ottobre, ho avuto la sensazione di essere preso in giro“.