Fanpage.it - Cancro, la Covid grave ha ridotto i tumori con metastasi in test di laboratorio: com’è possibile

Leggi su Fanpage.it

Un team di ricerca dell'Università Northwestern di Chicago (Stati Uniti) ha dimostrato che l'infezionediinduce la produzione di speciali cellule immunitarie in grado di attaccare e far regredire imetastatici (). La riduzione deiè stata osservata in modelli murini e dovrà essere dimostrata anche nell'uomo. Speranze per un'innovativa immunoterapia basata sull'innesco dei monociti.