Biccy.it - Alberto Matano rompe il silenzio su Domenica In e parla di suo marito Riccardo Mannino

Mara Venier a settembre non tornerà alla guida diIn (lo dice ogni anno, poi puntualmente ritorna, ma questa volta forse dice sul serio) e mesi fa aveva indicato propriocome suo successore. Ospite a Belve ha però cambiato idea: “Io vedrei molto bene Stefano De Martino che ora sta conducendo Affari Tuoi. Secondo me lui potrebbe rivoluzionarie completamenteIn. Stefano De Martino potrebbe condurla bene e fare una bellissima edizione”.Intervistato dal Corriere della Sera,ha confessato di non esserci rimasto male di questa dichiarazione e che anche lui vedrebbe bene Stefano De Martino alla guida diIn (se, lallero). “Nell’ottica di rivoluzionare il programma mi sembra una buona idea: penso che De Martino abbia talento. Oggi le persone identificano il programma con chi lo fa.