Wicked | Ecco i Record del botteghino battuti fino ad ora

Attualmente,è al primo posto nel, con un totale nazionale di 114 milioni di dollari nel weekend di apertura, un risultato straordinario considerando che l’ultimo numero dela raggiungere questa cifra è stato durante l’estate, con l’apertura di Deadpool & Wolverine, che ha incassato 211 milioni di dollari. Il film si sta rivelando un vero colpo di scena, avendo già battuto diversial.Già dal primo giorno,ha guadagnato l’apertura globale e nazionale più grande per un film basato su un musical di Broadway. Les Miserables e Into the Woods erano i principali contendenti con 103 milioni e 31 milioni, rispettivamente.ha incantato il pubblico, portando a casa un totale nazionale di 114 milioni di dollari nel giorno di apertura.