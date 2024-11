Ilrestodelcarlino.it - Shoah e leggi razziali, a Ferrara il progetto Ue ’Remembr-House’

A due anni dall’avvio delle attività, si svolgerà domani alle 15 a, presso la Sala Rossetti di Palazzo dei Diamanti (Corso Ercole I d’Este 21,), l’evento conclusivo deleuropeo Remembr-house. remembr-house, realizzato dal Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e dellain partnership con la Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura di Torino, è sostenuto dalla Comunità Europea nell’ambito del programma Cerv - Citizens, Equality, Rights and Value Programme. A partire dal concetto di casa e della sua privazione, ilè incentrato sulla memoria dellae sulle, con la missione di favorire la riflessione sul passato come mezzo per far crescere cittadini consapevoli. Si avvale delle carte del fondo Egeli, conservate presso l’Archivio Storico della Compagnia di San Paolo come punto di partenza per esplorare tre dimensioni principali: memoria, ricerca, educazione.