Salerno, le iniziative dei carabinieri e i risultati del contrasto alla violenza sulle donne

In occasione del 25 novembre, “Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le”, l’Arma deiha organizzato una campagna nazionale di comunicazione e responsabilizzazione, che mira a rafforzare la consapevolezza e l’impegno sul delicato tema.Nell’ambito delledi interesse istituzionale a livello provinciale, nella mattinata di oggi, a, il Col. Filippo Melchiorre, Comandante Provincialedi, ha presenziato, con altre autorità, al progetto educativo voluto dPrefettura e volto a sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare i giovani, sull’importanza del rispetto dellee del ripudio di ogni forma di. Nell’occasione anche l’Arma deiha allestito un gazebo informativo per sensibilizzare l’opinione pubblica sul delicato tema delladi genere.