Richiamata mortadella Igp per la presenza plastica al suo interno | lotti e rischi

Il ministero della Salute italiano ha disposto un nuovo richiamo dal mercato che interessa un alimento largamente in uso nelle famiglie italiane cui è bene prestare attenzione per non incappare nei possibiliderivanti dalla sua assunzione. Il prodotto in questione è unaIgp senza pistacchio che viene venduta nei supermercati con il marchio Viaggio nel gusto. Alla base della decisione ministeriale c’è ilo fisico riscontrato nell’alimento derivante dalladi frammenti plastici blu. Per riconoscere il prodotto richiamato i cittadini possono seguire diverse indicazioni fornite dal dicastero, quali il lotto, la data di scadenza e lo stabilimento di produzione dellaIgp senza pistacchioLaIgp senza pistacchiodal ministero della Salute viene venduta al pubblico in confezioni da 120 grammi con il marchio Viaggio nel gusto e commercializzata con il nome Trebon Srl.