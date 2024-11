Ilgiorno.it - “Mio marito mi ha abbandonata a Milano con 4 figli piccoli”. La storia del riscatto di Magda

Leggi su Ilgiorno.it

, 25 novembre 2024 –è statadalsubito dopo la pandemia, è rimasta sola acon quattrominorenni: il più piccolo ora ha due anni, il più grande 15. In mezzo due gemelli di 10 anni. Ha trovato riparo in una casa popolare occupata abusivamente al Corvetto, senza luce e gas, fino a quando ha trovato una mano tesa che ha riacceso la speranza. L’aiuto La famiglia è stata aiutata dall’associazione Ebano Onlus, che dal 2012 opera ae Potenza assistendo donne in grave difficoltà: ora vive in zona Ponte Lambro, in uno dei 19 alloggi di proprietà Aler che Ebano gestisce attraverso un bando. Donne vittime di violenza domestica o in situazioni critiche come quella dida unche ha smesso di occuparsi della famiglia. Lei, che chiede di essere citata con un nome di fantasia, di religione cristiana copta, è arrivata anni fa in Italia dall’Egitto.