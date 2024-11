Oasport.it - Milano Cortina 2026, Andrea Abodi: “Vogliamo delle Olimpiadi memorabili e lasciare delle grandi infrastrutture”

All’inizioInvernali di, manca sempre di meno. Le rassicurazioni circa gli impianti continuano in questi giorni ad arrivare da più fronti e, a tal proposito, anche il Ministro dello Sport,, ha voluto dire la sua spiegando cosa c’è dietro il progetto di realizzazionevenue a Cinque Cerchi.Intervenuto all’evento ‘Italia Direzione Nord’,ha detto: “La nostra linea guida è quella del lavoro: rispetteremo gli impegni e ci presenteremo al mondo nel giusto modo”. “Ai Giochi – ha specificato – mancano 440 giorni: sono pochi per finire di realizzare tutto, ma noiprepararci per una edizione dei Giochi memorabile e questo passa dalla realizzazione”.“Io penso – ha affermato concludendo – che quasi 4 miliardi di investimenti non siano un numero piccolo, noi pensiamo anche al futuro e all’eredità dei Giochi.