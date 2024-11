Liberoquotidiano.it - "Malesseri che nessuno prende sul serio". L'oroscopo di Branko: il pericolo sottovalutato

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Le stelle di": l'di oggi, lunedì 25 novembre. ARIETE La stagione è sotto il fuoco di Marte che brucia in Leone, nel settore della passione e dei divertimenti. Ecco, qualche volta dovrestere con divertimento le scenate della persona cara, e le vostre. Luna nel settore del matrimonio invita a riorganizzare la vita di coppia, chiarire i rapporti con i parenti. Non è un influsso rilassante per la salute, però diventa positivo per i guadagni, se vi sentite in vena. Ricordiamo che avrete il primo e il 2 dicembre, una fortunata Luna. TORO Ormai vi siete abituati alla faticosa posizione di Marte in Leone, cercate di vivere le prossime settimane con la filosofia di sempre: non tutti i mali vengono per nuocere. L'amore non è affatto sparito, Venere è bellissima in aspetto con Urano - un vortice di emozioni, sensazioni, passioni, gelosia.