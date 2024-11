Lanazione.it - L’Arezzo si ferma. Il Chievo lo scavalca

Leggi su Lanazione.it

Arezzo 13 AREZZO: Bartalini, Tuteri, Licco, Carcassi, Corazzi (Lorieri 50’), Barsali (Martino 45’), Bruni, Zito (Taddei 73’), Fracas, Blasoni, Razzolini. All. Leoni: Capecchi, Micciarelli, Veritti, Merli (Tonelli 73’), Landa (Cavallin 50’), Fernandez, Pizzolato, Montemezzo, Picchi, Perin, Marengoni. All. Ulderici Arbitro: Aronne di Roma Reti: Merli 6), Licco (aut.) 11’, Blasoni 33’, Picchi 85’ Note: Ammonite Landa, Marengoni, Blasoni, Fracas, Veritti. AREZZO – Niente da fare percalcio femminile contro ilVerona, che espugna il Comunale 1-3 e sorpassa le amaranto in classifica. Al 6’ arriva il vantaggio di Merli, fredda a segnare dentro l’area dopo un errore in disimpegno delle aretine. La squadra di Leoni prova ad abbozzare una reazione ma le gialloblù sono brave e fortunate a procurarsi l’occasione del raddoppio appena cinque minuti dopo: un cross in area dalla destra è deviato nella propria porta da un colpo di testa di Licco.