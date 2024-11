Sport.quotidiano.net - L’analisi del mister. "Se avessero segnato il rigore sarebbe stata davvero dura»

Nelle difficoltà il pari di Castelmaggiore tiene la Cittadella ancora a +3 sulla zona playout eFrancesco Salmi applaude il carattere dei suoi. "Èuna gara difficilissima – le sue parole – in cui se loroil, forse nato da un offside non fischiato,ancora più. Faccio i complimenti al Progresso, noi ci siamo dovuti adattare a una situazione di campo e a un momento che ci vede in difficoltà per le tante assenze, è inutile nascondersi, lo dobbiamo superare tutti insieme. Dico grazie ai giocatori, qualcuno era in condizioni precarie ma ha dato comunque la disponibilità a giocare, dobbiamo recuperare l’organico al più presto. E’una gara brutta, molto brutta, il campo e un avversario abituato a questo tipo di calcio ci ha condizionato".