L' ambiguo caso della scena post credit in Wicked

è uno dei film più attesi dell'anno, un musical ispirato a un famoso romanzo concentrato su uno dei personaggi del Mago di Oz, la Strega Malvagia dell'Ovest, con Ariana Grande che si cimenta per la prima volta al cinema in un ruolo da (co)protagonista.Il film racconta la storia di Elphaba, una giovane stregaterra di Oz, che viene giudicata per l'aspetto, la pelle verde, e il suo anticonformismo rispetto alle “regole” e agli stereotipi del proprio mondo.Elphaba, interpretata dall'ottima Cynthia Erivo, arriva al college, dove inizia a scoprire e a controllare al meglio i suoi poteri e fa inaspettatamente amicizia con Glinda, interpretata da Ariana Grande. Al college viene a conoscenza di un complotto e di una serie di situazioni che la mettono alla prova, mentre sogna di incontrare il misterioso mago, una figura molto simile in quell'ambiente a un nostro sovrano.