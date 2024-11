Inter-news.it - Inter, altra rivoluzione in Champions League: Inzaghi ne cambia 9! – TS

L’si prepara per una nuova sfida europea, quella contro il Lipsia domani a San Siro con l’obiettivo chiaramente di vincere, schierando la formazione migliore dal punto di vista anche della freschezza dei giocatori riposati. Ecco perché, secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico nerazzurro ne potrebbere addirittura nove rispetto la sfida di campionato contro il Verona. PROSSIMO IMPEGNO – Vincere per avvicinarsi i alla qualificazione diretta agli ottavi della Super. Per farlo, Simoneha pianificato un ampio turnover rispetto alla vittoria in campionato contro il Verona, puntando su una squadra competitiva ma anche fresca, con la mente già rivolta alla trasferta di domenica contro la Fiorentina. La principale novità sarà in difesa, dove Stefan De Vrij prenderà il posto di Francesco Acerbi, costretto a fermarsi dopo il problema ai flessori della coscia destra che lo ha costretto al forfait nei primi minuti del match di sabato.