Incendio nella casa disabitata. “Siamo scappati in strada, è un covo di sbandati”

Ferrara, 24 novembre 2024 – Sono state svegliate dall’odore acre del fumo entrato nel loro appartamento due studentesse che abitano in via Gusmaria,che sfocia in via Garibaldi. “I medici del 118 ci hanno fatto inalare un po’ di ossigeno, ma fortunatamenteuscite dall’appartamento in tempo. C’era fumo ovunque”, dicono le due ragazze che frequentano la facoltà di architettura. Una mattina nel segno della paura oggi in via Gusmaria. Il fumo è uscito da un appartamento che si trova al civico 10, unasu due pianidal 2019. Un vicino, mentre passeggiava, ha visto il fumo uscire da una finestra e ha dato l’allarme. “Ho chiamato i vigili del fuoco, sono arrivati subito”. Guarda verso la finestra dove è appoggiata una scala. I pompieri, con la maschera e le bombole, entrano per verificare se all’interno c’è ancora qualcuno.