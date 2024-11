Ilrestodelcarlino.it - Il Comune dopo Affidopoli. I dipendenti vanno a lezione: "Per scrivere bene gli atti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

comunali tornano a scuola e lo fanno per imparare ale determine. Affili è sul tavolo della procura con un fascicolo aperto per concorso in corruzione nei confronti di Franco Arceci, Massimiliano Santini e Stefano Esposto e falso nei confronti del dirigente Eros Giraldi e del funzionario Loris Pascucci. Al di là dell’aspetto penale, su cui indagano da circa 4 mesi squadra mobile della polizia e Finanza, l’inchiesta ha sollevato un velo sull’esigenza, da parte del, di evitare errori nella stesura degli. Ed è per questo motivo che la determina n. 2923 del 21 novembre scorso fa suonare la campanella per richiamare tra i banchi di scuola icomunali, sia i neo assunti sia i veterani. "All’interno di diversi settori dell’ente – si legge nel documento firmato da Simona Cerioni, responsabile dell’organizzazione e risorse umane – si rileva l’esigenza di una formazione specialistica in materia di corretta redazione degliamministrativi, di livello base per il personale di recente assunzione o di recente assegnazione a funzioni di tipo amministrativo, e di livello più avanzato per i funzionari preposti a procedure di affidamenti e gare".