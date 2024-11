Formiche.net - Così la Nato si muove tra clima, sicurezza e disinformazione. Parla Palestini

Leggi su Formiche.net

Claudioè capo della Management and Coordination Unit del programma Science for Peace and Security e co-chair del C-Uas Working Group della. Il suo team lavora dal quartier generale dell’alleanza nell’ambito della Innovation, Hybrid and Cyber (Ihc) Division, minacce che in gergo tecnico vengono definite “below-article-5” (l’Articolo 5 del trattatoè quello che regola la difesa collettiva in caso che uno dei membri alleati subisca un aggressione convenzionale). Sono situazioni asimmetriche, in definitiva uno di quegli ambiti in cui i concetti di civile e militare si mescolano.La scienza come strumento di pace eè uno dei vettori che lasta portando avanti da anni, tema ricordato nel recente workshop co-organizzato con Fondazione Med-Or e Ingv (“te Change and Natural Hazards in the Euro-Mediterranean Region: Security Impacts and Crisis Management”), e in cui rientra l’interconnessione tra cambiamentotico e, di cuicon Formiche.