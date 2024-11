Diredonna.it - Come applicare l’eyeliner alla Lana Del Rey alla perfezione

Del Rey è un’icona contemporanea di stile, musica e bellezza. Con la sua voce eterea e le atmosfere malinconiche delle sue canzoni, la cantante newyorchese ha saputo conquistare milioni di fan in tutto il mondo, diventando anche un punto di riferimento per il suo look vintage e senza tempo. Tra gli elementi che definiscono il suo stile, uno dei più iconici è senza dubbio il suo makeup, in particolare il modo impeccabile in cui sfoggia l’eye-liner.Lo stile diDel Rey, all’anagrafe Elizabeth Woolridge Grant, è intriso di richiami agli anni ’60, epoca che ispira non solo la sua musica, ma anche la sua estetica. Il trucco è un elemento fondamentale della sua immagine pubblica: incarnato luminoso, labbra spesso naturali o con una leggera tinta rosa, e occhi che catturano immediatamente l’attenzione grazie a un’ala di eye-liner perfettamente delineata.