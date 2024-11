Ilfattoquotidiano.it - “Chi tradisce una volta, tradisce per sempre”? Le risposte arrivano anche dalla scienza

“Unatraditore,traditore”, sarà vero? A dire che forse questa espressione non è solo un detto ma haun fondo di verità arriva, attenzione, la. Lo racconta il Daily Mail. Uno studio del 2018, riportato dal celebre tabloid ha rilevato che le persone che hanno tradito in passato, sono tre volte più propense a farlo di nuovo. Altri numeri: circa il 40% delle coppie non sposate e il 25% delle coppie sposate riferiscono episodi di infedeltà nelle loro relazioni.E qui potrebbe entrare in campo addirittura una variante del gene DRD4 VNTR che non solo porterebbe a una costante ricerca del brivido mauna ridotta sensibilità alla dopamina, un neurotrasmettitore che svolge un ruolo chiave nel sistema nervoso, regolando il piacere, la motivazione, la ricompensa e il movimento.