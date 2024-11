Ilfattoquotidiano.it - Bluesky nel mirino della Commissione Ue: “Non rispetta le norme sui servizi digitali”

, il social network emergente sviluppato dal fondatore di Twitter Jack Dorsey e considerato un concorrente diretto di X, non è attualmente conforme allepreviste dal Digital Services Act (DSA) dell’Unione Europea. Lo ha dichiarato Thomas Regnier, portavoceeuropea per le materie, durante un briefing a Bruxelles.Secondo il DSA, tutte le piattaforme operanti nell’Ue, indipendentemente dalla loro dimensione, devono avere sul proprio sito web una pagina dedicata che indichi chiaramente il numero di utenti nell’Unione e la sede legale. “Questo non è il caso dioggi”, ha affermato Reigner, sottolineando che la piattaforma non dispone di una rappresentanza legale riconosciuta in Europa.Il portavoce ha precisato che, sebbenenon rientri nella categoria delle “piattaforme online molto grandi”, che sarebbero soggette a regole più stringenti, ciò non la esenta dal rispetto delle altre disposizioni del DSA.