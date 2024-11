Lanazione.it - 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne. Gli eventi in Toscana

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 252024 – Oggi è laal, e anche ini numeri sono allarmanti. Dal 2006 al 2023 nella nostra regione sono avvenuti 140 femminicidi. Il 75% delle vittime sonoitaliane, le straniere sono il 25%. Dai dati del rapporto sulladi genere, è emerso che solo nel corso del 2023, in, sono state uccise per motivi di genere sei, di cui due hanno lasciato quattro figli minorenni. Leche si sono rivolte ai Centri antinel 2023 sono state 4.540. Nel 2023 nei Pronto Soccorso dellasi sono registrati 1.951 accessi in “Codice Rosa”, di cui 400 da parte di minorenni. Le persone assistite dai Consultori nel 2023 per casi di abuso e maltrattamento sono state 920: un dato in triste aumento, visto che nel 2022erano state 810.