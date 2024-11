Notizie.com - Truffa pellet, è capitato già a tanti: cosa fanno al momento dell’acquisto

Leggi su Notizie.com

Aumentano significativamente i tentativi dionline che riguardano la vendita delper alimentare le stufe: come difendersi da questi raggiri.Con l’arrivo dell’inverno torna a crescere il numero di tentativi di truffe legate alla vendita del, il combustibile ricavato dal legno che viene usato per alimentare le stufe. I dispositivi a, che permettono di risparmiare sui costi per il riscaldamento, negli ultimi tempi si sono sempre più diffusi., ègià aal(Notizie.com)Purtroppo, però, questo aumento ha portato anche alla crescita delle truffe: i malintenzionati, difatti, fingendosi aziende rivenditrici die promettendo prezzi molto vantaggiosi raggirano i consumatori che procedono con gli ordini online, ma finiscono nella rete dei criminali.