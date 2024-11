Quotidiano.net - Trovato l’arsenale degli ultrà. Bombe, mitra e kalashnikov. Il covo è dell’ex capo pentito

Un, due fucili, tre pistole,gliette, tre granate, centinaia di munizioni, giubbotti antiproiettile e pettorine delle forze dell’ordine. Un vero e proprio arsenale direttamente collegato, secondo gli investigatori, agli ex vertici della Curva Nord interista e in particolare a uno dei suoi leader storici Andrea Beretta, arrestato il 4 settembre per l’omicidio dell’amico-rivale Antonio Bellocco e neo collaboratore di giustizia. Il blitz della Squadra mobile apre (ulteriori) inquietanti scenari sui capi che hanno governato per anni il tifo organizzato di fede nerazzurra e sulla santa barbara che avrebbero avuto a disposizione: su quelle armi verranno ovviamente effettuati nelle prossime settimane i rilievi balistici per capire se siano stati utilizzati nel recente passato; in questo contesto, non si può non ricordare che la pistola usata per uccidere l’ex leader della Nord Vittorio Boiocchi la sera del 29 ottobre 2022 non è mai ritrovata, così come non sono stati ancora identificati mandanti ed esecutori dell’omicidio.