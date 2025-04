Abruzzo24ore.tv - Trump sospende i dazi: Von der Leyen parla di svolta epocale nel commercio globale

Roma - La presidente della Commissione Europea accoglie con favore la decisione degli Stati Uniti dire i, definendola un passo cruciale per la stabilità economica mondiale. In una dichiarazione rilasciata il 10 aprile 2025, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der, ha accolto positivamente la decisione del presidente statunitense Donalddire per 90 giorni l'imposizione di nuovisulle importazioni. Von derha descritto questa mossa come un "passo importante" verso la stabilizzazione dell'economia. La sospensione deiriguarda oltre 75 paesi, con l'eccezione della Cina, che continua a essere soggetta a tariffe del 125%. Questa decisione ha portato a una reazione positiva nei mercati finanziari, con le principali Borse europee che hanno registrato aumenti significativi: Francoforte ha guadagnato il 7,5%, Parigi il 6,2% e Milano il 7%.