Al via la raccolta firme per riaprire la guardia medica pediatrica a Novara

Sono 674 per ora le firme raccolte tramite la petizione change.org "Chiediamo la riapertura del punto di assistenza pediatrica dell'Asl di Novara". Da sabato scorso, 5 aprile, l'attività ambulatoriale del sabato, dedicata ai bambini, ed erogata dai pediatri di libera scelta dell'Ambito Sud nel.

