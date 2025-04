Unlimitednews.it - Midiri “Potenziali tecniche di riuso dell’acqua, fare rete”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il convegno di oggi vuoleil punto sulledi, su cui l’Università di Palermo ha già un’esperienza annuale grazie al lavoro del professore Mannina e agli strumenti creati in maniera molto innovativa dentro i locali dell’ateneo: il messaggio che vogliamo rivolgere alla politica è diin un contesto che purtroppo di acqua ne vede arrivare poca e perdere moltissima. Questo simposio vuole essere non solo un riferimento per il nostro territorio, ma anche una proiezione sulle possibilità operative di far diventare la Sicilia una sorta di modello in cui l’acqua è vettore di sostenibilità ambientale”. Così il rettore dell’Università di Palermo, Massimo, a margine del simposio “Water4Future”, dedicato al tema “Innovazione e sostenibilità per l’acqua di domani”, in corso nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri, nel capoluogo siciliano.