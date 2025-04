Campidoglio presentata la quarta edizione del Moscerine Film Festival

presentata questa mattina in Campidoglio la quarta edizione di 'Moscerine Film Festival', Festival di cortometraggi dedicato ai bambini fino a 12 anni, in calendario dal 5 all'11 maggio negli spazi del Nuovo Cinema Aquila e del Cinema Broadway.All'incontro hanno partecipato la presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli e il consigliere capitolino Mariano Angelucci."Il Moscerine Film Festival ci ricorda quanto investire nella cultura e nell'educazione delle nuove generazioni significhi costruire le basi per un futuro migliore e più solidale. Celebra la creatività e il talento di tanti giovani registi in erba, dando voce ai loro sogni e alle loro idee.

