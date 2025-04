Cina | portavoce Paese non si tirera’ indietro in caso di guerre commerciali tariffarie

Cina non vuole combattere guerre commerciali e tariffarie, ma non si tirera' indietro se si verificheranno simili guerre, ha dichiarato oggi il portavoce del ministero cinese degli Esteri Lin Jian durante un briefing con la stampa, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di imporre ulteriori dazi sui prodotti cinesi importati. Agenzia Xinhua

