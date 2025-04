Roma ad aprile live music e sapori internazionali all’Hard Rock Cafe

Roma – Un mese di musica e sapori internazionali all'Hard Rock Cafe di Roma, che per tutto aprile propone una rassegna di concerti dal vivo e un menu speciale in edizione limitata, il "Fresh Beats".Il programma musicale si è aperto il 3 aprile con Frank Polucci, cantante e chitarrista capace di spaziare dall'alternative hard Rock al jazz, fino all'elettronica e al pop soul. Il 12 aprile, eccezionalmente di sabato, è atteso il duo acustico "Acoustic Rock Experience", composto da Gabriele Ianne e Salvatore Ercolano, con un viaggio unplugged nei classici del Rock dagli anni '70 a oggi, tra Beatles, Rolling Stones, Hendrix e Guns N' Roses.Grande novità del 2025 è la collaborazione con la Pete Tong Academy.

