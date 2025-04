Produzione industriale nuovo calo e -27% su anno | crollano moda e auto

Quifinanza.it - Produzione industriale, nuovo calo e -2,7% su anno: crollano moda e auto

A febbraio 2025 l’Italia ha registrato il suo 25esimoconsecutivo su base tendenziale dell’indice destagionalizzato della, con il dato del mese che è sceso dello 0,9% rispetto a gennaio 2025, e del 2,7% rispetto allo stesso mese del 2024. A riferirlo è l’Istat, che evidenzia anche come la dinamica negativa riguardi tutti i principali raggruppamenti di industrie, con l’unica eccezione rappresentata da quelle dell’energia. Tra i più negativi vi sono i beni strumentali (-3,3%), con macchinari, mezzi di trasporto e tessile-abbigliamento scesi rispettivamente del 9,5, del 14 e del 13%. Male anche metallurgia, elettronica e chimica.Ildell’indice destagionalizzatoCome detto, l’indice destagionalizzato dellaitaliana è sceso a febbraio 2025 dello 0,9% rispetto a gennaio, con flessioni pari al 3,3% per i beni strumentali e rispettivamente del 2% e del 1,9% per quelli intermedi e di consumo.