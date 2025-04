Romadailynews.it - Roma, Ecoitaliasolidale celebra la “Giornata del Mare” ricordando la tragedia della Haven

L’associazione rilancia l’impegno per la tutela dell’ambiente marino e ricorda il disastro del 1991 al largoLiguria.– In occasionedelcultura marinara”,ta ogni anno l’11 aprile, l’associazionerilancia l’appello per la salvaguardia dell’ambiente marino, sottolineando il valore delcome risorsa preziosa per l’Italia e per il pianeta. La ricorrenza, istituita nel 2017 dalla Repubblica Italiana, ha lo scopo di promuovere la cultura marittima e sensibilizzare soprattutto i giovani sull’importanza di tutelare in modo sostenibile questo patrimonio naturale.La data dell’11 aprile assume anche un significato di memoria, legato allaambientalepetroliera, affondata nel 1991 al largo di Arenzano, in Liguria.