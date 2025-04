Violenza domestica o di genere 227 denunce della polizia per reati connessi al Codice rosso

ANCONA – Nell'ultimo anno in provincia di Ancona la polizia ha denunciato 227 persone, di cui 170 in stato di libertà e 12 arrestati, per reati connessi al cosiddetto 'Codice rosso', cioè per tutelare donne vittime di violenza domestica o di genere, che vanno dallo stalking alle lesioni fino ai.

