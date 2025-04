Bomba carta esplode all’esterno di un’attività in frantumi anche il parabrezza di un’auto che passava di lì

Leggi su Fanpage.it L'esplosione, nella notte, all'esterno di un'agenzia di pratiche auto a Santa Maria la Carità, nel Napoletano; danneggiate l'attività commerciale e un'auto in transito. Indagini dei carabinieri.

