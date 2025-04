Ilrestodelcarlino.it - Musica contro le minacce al sindaco di Ferrara: “Vicinanza bellissima” / Foto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 10 aprile 2025 – “Se sentiremo suonare di sera o di notte faremo molto male a te e alla tua famiglia”, hanno scritto in una lettera minatoria recapitata aldi, Alan Fabbri. E così, trenta musicisti della Amf scuola didihanno risposto suonando alle. La città diha risposto in supporto eal primo cittadino suonando proprio in Darsena (), una delle piazze espressamente citate dalla missiva anonima. Lae gli eventi erano infatti al centro della minaccia che diceva a chiare lettere, rivolgendosi al: “Faremo molto male a te e alla tua famiglia se quest'estate sentiremo suonare di sera o di notte anche solo una chitarra qui in Darsena, in piazza Trento Trieste o in piazza Ariostea". La lettera fa dunque riferimento alle iniziative, organizzate in città, in luoghi prima degradati e abbandonati, come la Nuova Darsena, fino a qualche anno fa “luogo periferico e cuore dello spaccio e del degrado, e ora, dopo una maxi riqualificazione, oasi rigenerata in cui, d’estate, trovano sede diversi e seguiti eventi, ancheli” come sottolineano dal Comune.